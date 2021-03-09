Перевод часов серьезно вредит здоровью. Какие расстройства могут развится

В Украине отказываются переводить часы. Фото: vchasnoua.com

Ежегодный перевод часов значительно влияет на здоровье человека.

Именно в этот период врачи больше пациентов с паническими расстройствами, страхами и депрессиями, рассказала Gazeta.ua терапевт Наталья Гаптар.

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Изменение стрелок на часах приводит к тому, что большинство людей чувствуют себя усталыми и страдают от нарушений сна.

"Подобные колебания времени только дополнительно нагружают наш организм и нервную систему. Нарушается суточный ритм, появляются проблемы со сном, повышается раздражительность и тревожность. Особенно страдают пожилые люди. А весной и без того обостряются хронические болезни и психические расстройства. Поэтому пациентов с подобными проблемами в этот период значительно увеличивается. Принятие нового закона об отмене перевода часов станет хорошей новостью для нас всех ", - говорит Гаптар.

Верховная Рада в среду приняла в 1-м чтении законопроект об отмене в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот. Если закон примут, то в Украине больше не будет перехода на летнее время, а постоянно будет оставаться нынешний зимнее время, или UTC + 2 по международной шкале.