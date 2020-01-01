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среда, 01 января 2020 18:23

Печень - 855 тыс, сердце - 535 тыс грн: установили цены на пересадку органов

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Печень - 855 тыс, сердце - 535 тыс грн: установили цены на пересадку органов
Кабмин установил цены на трансплантацию органов. Фото: ukrhealth.net.

Кабинет министров Украины установил тарифы на услуги по трансплантации органов.

Так, аллотрансплантация почки от живого донора или донора-трупа - 324 тыс. uрн. АВО-несовместимая трансплантация почки - 721 тыс. грн, передает Ukrhealth.

Трансплантация сердца / комплекса "сердце-легкие" - 535 тыс. грн. Пересадка печени или части печени - 855 тыс., а пересадка гемопоэтических стволовых клеток - от 1,3 млн грн.

Донорська резекція печінки – 116,1 тис. грн.

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Пересаджувати органи можна за медичними показаннями і направленням лікаря. Трансплантація буде дозволена пацієнтам у невідкладному стані.

Правительство назвало реформу здравоохранения - одной из приоритетных направлений деятельности в 2020 году. На медреформу заложили 72 млрд грн - отметил Гончарук.

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