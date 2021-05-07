Ожирение - это не просто лишний вес, а болезнь – ученые

Лишние килограммы приводят к повышению давления

Ожирение представляет собой распространенное и серьезное заболевание, с которым связано множество заблуждений. Ученые развенчали 5 главных мифов о данной проблеме.

Миф №1: Меньше есть – больше двигаться. Помимо большого потребления калорий и малоподвижного образа жизни существует ряд факторов, которые сильно влияют на появление лишних килограммов. Среди них недосыпание, стресс психологического характера, хроническая боль, гормональные деструкторы и прием лекарств. Они могут вызвать ожирение, потому консультация с врачом позволит найти правильные пути к выздоровлению.

Миф №2: Ожирение вызывает диабет. Проблемы с лишним весом напрямую не способны вызвать диабет, а являются лишь фактором риска для развития недуга второго типа. Ожирение может повысить риски появления гестационного диабета, возникающего при беременности, однако никак не повлияет на развитие диабета первого типа.

Миф №3: Полные люди – ленивые. Ожирение – это больше, чем бездействие. Десять лет назад ученые провели исследование, где использовали акселерометры, измеряющие активность почти 3 тысячи человек разных возрастов. Различия между худыми и полными испытуемыми оказались незначительными. Отмечается, малоподвижный образ жизни – это только фактор ожирения.

Миф №4: Генетика решает все. Генетика очень важна, однако ожирение у родственников в хронической форме не обязательно коснется других членов семьи.

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Миф №5: Ожирение не влияет на здоровье Лишние килограммы приводят к повышению давления, провоцируют сердечно-сосудистые заболевания, остеоартрит, апноэ во сне и психические отклонения. Небольшая потеря в весе принесет всему организму пользу.

Многих раздражают полные ноги. Поэтому, мечтают избавиться от жира на ногах и это абсолютно реально, рассказала фитнес-тренер Анита Луценко в Instagram. Она советует сбалансировано питаться. Есть больше овощей, белка, ягод, каш, полезного жира. Уменьшить количество жареного, сладкого. Рацион не должен быть однообразным. Также лучше отказаться от сладких напитков и майонеза с маргарином. Стоит ходить на массаж - общий или антицеллюлитный. Если после пяти сеансов ничего не изменилось, надо поискать другого специалиста. Необходимо пользоваться скрабами и делать таким образом самомассаж. Например, во время душа. Самомассаж роллером болезненный, но эффективный. Нужно тщательно прорабатывать боковую, переднюю и заднюю поверхность бедер.