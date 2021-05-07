Ожирение - это не просто лишний вес, а болезнь – ученые

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 396
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 261
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 486
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1576
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
1 Просмотров: 5436
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 477
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 774
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 5175
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 702
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 603
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1296
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 837
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2349
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 639
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
суббота, 08 мая 2021 15:25

Ожирение - это не просто лишний вес, а болезнь – ученые

  Комментировать
  Лишние килограммы приводят к повышению давления
Лишние килограммы приводят к повышению давления

Ожирение представляет собой распространенное и серьезное заболевание, с которым связано множество заблуждений. Ученые развенчали 5 главных мифов о данной проблеме.

Миф №1: Меньше есть – больше двигаться. Помимо большого потребления калорий и малоподвижного образа жизни существует ряд факторов, которые сильно влияют на появление лишних килограммов. Среди них недосыпание, стресс психологического характера, хроническая боль, гормональные деструкторы и прием лекарств. Они могут вызвать ожирение, потому консультация с врачом позволит найти правильные пути к выздоровлению.

Миф №2: Ожирение вызывает диабет. Проблемы с лишним весом напрямую не способны вызвать диабет, а являются лишь фактором риска для развития недуга второго типа. Ожирение может повысить риски появления гестационного диабета, возникающего при беременности, однако никак не повлияет на развитие диабета первого типа.

Миф №3: Полные люди – ленивые. Ожирение – это больше, чем бездействие. Десять лет назад ученые провели исследование, где использовали акселерометры, измеряющие активность почти 3 тысячи человек разных возрастов. Различия между худыми и полными испытуемыми оказались незначительными. Отмечается, малоподвижный образ жизни – это только фактор ожирения.

Миф №4: Генетика решает все. Генетика очень важна, однако ожирение у родственников в хронической форме не обязательно коснется других членов семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые рассказали о привычках, разрушающих печень

Миф №5: Ожирение не влияет на здоровье Лишние килограммы приводят к повышению давления, провоцируют сердечно-сосудистые заболевания, остеоартрит, апноэ во сне и психические отклонения. Небольшая потеря в весе принесет всему организму пользу.

Многих раздражают полные ноги. Поэтому, мечтают избавиться от жира на ногах и это абсолютно реально, рассказала фитнес-тренер Анита Луценко в Instagram.

Она советует сбалансировано питаться. Есть больше овощей, белка, ягод, каш, полезного жира. Уменьшить количество жареного, сладкого. Рацион не должен быть однообразным. Также лучше отказаться от сладких напитков и майонеза с маргарином.

Стоит ходить на массаж - общий или антицеллюлитный. Если после пяти сеансов ничего не изменилось, надо поискать другого специалиста.

Необходимо пользоваться скрабами и делать таким образом самомассаж. Например, во время душа.

Самомассаж роллером болезненный, но эффективный. Нужно тщательно прорабатывать боковую, переднюю и заднюю поверхность бедер.

golos.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ожирение - это не просто лишний вес, а болезнь – ученые». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Арестовали создателя компьютерного вируса

День памяти и примирения: сегодня вспоминают Вторую мировую войну

Тараканьи бега придумали эмигранты

Сегодня отмечают День памяти и примирения

Композитора избили до смерти по дороге из кафе

Самое читаемое
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 28728
Бывшая участница &quot;ВИА Гры&quot; вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини
Бывшая участница "ВИА Гры" вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини Просмотров: 16911
Актриса &quot;Квартала&quot; топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
Актриса "Квартала" топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 8217
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
13
 1 Просмотров: 5436
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
 2 Просмотров: 5175
Здоровье
Почему ухудшается память: 5 самых распространенных причин
Почему ухудшается память: 5 самых распространенных причин Просмотров: 468
Уровень креативности зависит от гормона дофамина - врач
Уровень креативности зависит от гормона дофамина - врач Просмотров: 90
Врачи рассказали, какие болезни можно "прочитать" на лице
Врачи рассказали, какие болезни можно "прочитать" на лице Просмотров: 720
Люди толстеют от жидкости из пластиковых емкостей – врачи
Люди толстеют от жидкости из пластиковых емкостей – врачи Просмотров: 531
Кому нельзя есть овсянку: советы врачей
Кому нельзя есть овсянку: советы врачей Просмотров: 900
Больше всего комментируют
9
Крымского политзаключенного Алексея Чирния выпустили из российской колонии
6
Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война снова уносила жизни - Зеленский
5
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
4
Бандеровцы действовали в Донецкой и Луганской областях, на Днепропетровщине, Харьковщине, в Крыму
3
"Должны выиграть войну не только с РФ, но и с коррупцией" - Климкин о визите Блинкена
Голосов: 839
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть