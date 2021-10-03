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воскресенье, 03 октября 2021 20:55

Новый зашквар "слуг", победа Усика и рецепт самых вкусных котлет: 5 блогов недели

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Новый зашквар &quot;слуг&quot;, победа Усика и рецепт самых вкусных котлет: 5 блогов недели
Флаг на ДАПе и на трусах Усика - не одно и то же, отмечает Аркадий Бабченко. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. Евгений Клопотенко поделился рецептом рубленых котлет из куриного филе в духовке. Вкус дополняет томатно-яблочный соус. Если хотите котлеты "с дымком", то добавьте немного копченой паприки и сушеных томатов.

2. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко снова отличился. Издание "Цензор" опубликовало его переписку с фракцией. Корниенко изложил очевидный факт. Для "слуг" важна только личная преданность. Их устраивают серенькие люди. Им четко дают понять, что они никто без рейтинга Владимира Зеленского, отмечает политолог Виктор Бобыренко.

3. Украинский флаг на мотне Александра Усика и национальные цвета на боксерках - это действительно все, чем есть сейчас гордиться стране? Вы понимаете, что, приравнивая коммерческое шоу к героизму - вы тем самым в ноль нивелируете само понятие? Что, ставя героев Саур-Могилы, ДАПа, Изварино, Дебальцево на одну доску с коммерческим шоу - вы нивелируете и их, и их подвиг? Бокс – это не про национальные достижения. Это про шоу и большие деньги, считает журналист Аркадий Бабченко.

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4. Александр Лукашенко анонсировал "открытие нового фронта с Украиной" и "реагирование Беларуси и России на размещение военных баз США в Украине". Фактически, это провозглашение официального военного союза двух диктатур против нас. Это анонсирование серьезной эскалации ситуации в Европе. Зеленский уже должен бы договариваться с Джо Байденом о реальном размещении в Украине хотя бы одной военной базы США, убежден политолог Алексей Голобуцкий.

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5. Сердце заслуживает особого внимания. Оно восприимчиво к стрессам, физическим и эмоциональным перегрузкам. Чтобы сердце работало, как часы, стоит отказаться от вредных привычек и ежедневно двигаться. Есть формула питания для его здоровья. Во время основного приема пищи должны быть три важные компоненты: белки, клетчатка и жир, отмечает диетолог Оксана Скиталинская.

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03
октября

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