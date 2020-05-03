"Не мог понять, почему не становится лучше" - Борис Джонсон рассказал о коронавирусной терапию

Борис Джонсон рассказал, как его лечили от коронавируса. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, о тяжелом течении у него COVID-19.

"Я был далеко не в лучшей форме и понимал, что были планы действий на случай чрезвычайных обстоятельств. У врачей были всякого рода договоренности о том, что делать, если все пойдет совсем плохо. Было бы неправильно говорить, что на разных этапах я думал "О, боже мой, вот и все". что-то внутри продолжало убеждать меня, что в конце концов все будет хорошо ", - сказал политик изданию The sun.

Добавил, что долгое время получал "литра" кислорода во время терапии заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Я еще никогда так много не молилась: певица Пинк с сыном борются с коронавирусом

"Было трудно поверить, что всего за несколько дней мое здоровье настолько ухудшилось. Я помню, что чувствовал себя очень разочарованным. Я не мог понять, почему мне не становится лучше", - заявил Джонсон.

Британского премьера госпитализировали в начале апреля через 10 дней после положительного результата теста на COVID-19. На прошлой неделе он вернулся на работу.