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воскресенье, 26 апреля 2020 04:34

Джонсон переболел коронавирусом и возвращается к работе

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Джонсон переболел коронавирусом и возвращается к работе
Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса. Фото: Газета.ру

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник возвращается на работу после того, как вылечился от коронавируса.

Это подтвердила его пресс-секретарь, сообщает Reuters.

Джонсон вернется в правительство в условиях ухудшения экономической ситуации и увеличения количества смертей от коронавируса.

По состоянию на 25 апреля в Великобритании зарегистрировали более 20 тысяч жертв нового заболевания.

12 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса.

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Британского премьера госпитализировали в начале апреля через 10 дней после положительного результата теста на COVID-19.

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Дата
26
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