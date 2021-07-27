Назвали три самые вредные профессии - как заставить позвоночник двигаться

Затікання шиї проходить від масажу і плавання на спині Фото: lazergrad.com.ua

У секретарей, программистов и кассиров более вредная работа, чем у горняков или рабочих химических заводов. У них чаще затекает шея, которая дает осложнения на все органы.

Об этом Gazeta.ua рассказал Алексей Мирончук, столичный ортопед.

"Люди весь день сидят, а шея не подготовлена ​​к длительным нагрузкам. Возникают смещение позвонков, которые вызывают метеозависимость, ухудшение зрения. Для защиты от этого надо тренировать мышцы спины. Полезно плавание на спине и гимнастика. Это заставит позвоночник двигаться", - пояснил врач.

Затекание шеи нельзя лечить самостоятельно, резко поворачивая голову до появления хруста. От этого позвонки сдвигаются и задевают нервные окончания, из-за чего затекают руки. Они в этом случае начнут все время неметь и уже ничего не получится сделать.

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У беременных проблемы со спиной обостряются. Ребенок растет и давит на позвоночник. Надо разминаться зарядкой, а не надеяться на ортопедические матрасы.

Пока на них спят, спина находится в правильном положении. Если же потом весь день сидеть, оздоровительный эффект нивелируется.

Давление скачет как в дождливое лето, так и в жару. Тогда у людей дрожат руки, шумит в голове, болит в затылке, и можно потерять сознание. Чтобы этого не было, необходимо есть чернику, ежевику и смородину. Они способствуют расширению сосудов и нормализации артериального давления. Полезны тыквенные семечки и бананы. В них много магния, кальция и калия, которые улучшают кровообращение.