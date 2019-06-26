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Назвали симптомы, указывающие на проблемы с печенью

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Назвали симптомы, указывающие на проблемы с печенью
В 50% случаев заболевания печени вызывают незначительную симптоматику, поэтому часто их диагностируют уже на запущенных стадиях. ФОТО: inspirestory.com

Печень защищает весь организм от токсинов и побочных продуктов. Серьезное нарушение ее функций может привести к коме и даже смерти.

Перечень симптомов, по которым можно вовремя выявить заболевание печени, предоставил inspirestory.

1. Боль. При наличии проблем с печенью возникает справа в верхней части живота либо под ребрами. Может быть как постоянным, так и периодическим.

2. Тошнота. Когда печень не функционирует должным образом, токсины начинают накапливаться в организме. Тогда появляется тошнота, часто с рвотой. Возможны и другие симптомы расстройства желудка.

3. Желтуха. Если печень не справляется со своими функциями, в кровотоке начинает накапливаться билирубин. Это коричнево-желтый пигмент, который содержится в желчи и помогает переваривать пищу. Если в крови возрастает уровень билирубина, кожа приобретает желтый оттенок. Также желтеют и белки глаз.

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4. Постоянная усталость. Является одним из последствий низкого уровня кислорода в крови и накопления в организме токсинов.

5. Проблемы с конечностями. Боль в мышцах и суставах, отечность — все это может указывать на проблемы с печенью.

6. Беспричинные синяки. Больная печень вырабатывает меньше белков, которые необходимы для эффективного свертывания крови. Поэтому даже от легкого прикосновения на теле начинают появляться синяки.

7. Изменение цвета кала и мочи. Если моча имеет гораздо более темный цвет, чем обычно, а стул стал более светлым либо беловатым, это может свидетельствовать о нарушении работы печени.

Самым распространенным заболеванием печени является гепатоз. Его еще называют ожирением печени. Часто он возникает при сахарном диабете 2-го типа, повышенном холестерине и лишнем весе. В начале болезни единственными симптомами являются слабость, боль в правом подреберье и повышенное давление.

inspirestory.com
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