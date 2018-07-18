Назвали самое безопасное место в самолете

Самое опасное место в самолете у окна Фото: online-opvoedhulp.nl

Ученые Американского колледжа торакальных врачей установили, что самое опасное место в самолете - у окна.

Об этом пишет Likar.info.

Поэтому нужно выбирать место у прохода. Кроме безопасности, оно удобно еще и легкостью вставания и потягивания, не беспокоя других пассажиров. Ведь во время перелета каждые полчаса нужно проходиться по салону.

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Для сна нужно выбирать место впереди салона самолета по бокам. Во время путешествия с ребенком, стоит покупать места у перегородки. Там есть больше места из-за отсутствия перед ней кресел.

К тому же, расстояние между рядами увеличивается до хвоста самолета. Для киноманов не рекомендуют выбирать места в центральных рядах из-за того, что плохо видно экран.