Назвали пять лучших методов интервального голодания

Автор: sayyes.com.ua Интервальные голодание может вылечить сопротивляемость инсулина

Интервальное голодание в последнее время стало тенденцией здоровой жизни. Утверждается, что оно способствует похуданию, улучшает метаболизм и, возможно, даже продлевает жизнь.

Существует несколько методов такого режима питания, о которых пишет Healthline.

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Метод 16/8

Метод 16/8 включает ежедневное голодание продолжительностью 16 ч. для мужчин и 14–15 ч. для женщин. Каждый день ограничьте прием пищи восьми-/десятичасовым периодом, в течение которого вы вписываетесь в двух-, трех- или более разовое питание.

Диета 5:2

Диета 5:2 включает употребление 500–600 калорий в течение двух дней в неделю. Питаться обычно нужно остальные пять дней.

"Ешь-стоп-ешь"

Диета "Ешь-стоп-ешь" – программа прерывистого голодания с одним или двумя 24-часовыми голоданиями в неделю. То есть, один день есть обычно, второй – голодать, третий, четвертый – пища, пятый – голодание, шестой и седьмой – пища.

Голодание через день

При этой диете вы день голодаете, а день питаетесь, и так далее. В день голода вы либо ничего не едите, либо съедая всего 100 калорий.

Диета воина

Подобный режим поощряет есть только небольшое количество овощей и фруктов в течение дня, а затем есть гигантскую порцию ужина. Но ужин съедается максимум в 16:00.

Интервальные голодания запускает выброс двух важных и действенных гормонов в организме. Первый - это гормон роста, который предотвращает старение и является мощным жиросжигающим гормоном. Всего у человека шесть гормонов, отвечающих за сожжение жира. И гормон роста - наиболее действенный. Он также предохраняет мышцы и помогает формированию стройного тела, способствует уменьшению жировой прослойки. Второй мощный гормон - инсулин, который помогает запасаться жиром, если надо набрать вес.

Но нам нужно противоположное - мы хотим терять вес. А с инсулином этого сделать невозможно. Это настолько доминирующий гормон, что он блокирует гормон роста. Именно инсулин делает человека полным. Из-за него появляется живот. Если вы видите человека с объемным животом - у нее точно повышен инсулин.

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Таким образом, есть два сильных гормона, на которые можно влиять.

Исследование диетологов показало, что отказ от завтрака, обеда или ужина не имеет отрицательных воздействий на организм. 16-часовой отказ от пищи уменьшает чувство голода и улучшает секрецию инсулина. Такая диета помогает регулировать уровень сахара в крови. Для лучшего результата можно совместить интервальную голодовку с тренировками в зале.