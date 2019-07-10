Ешь и худей: интервальное голодание набирает популярности среди диет

 
Ексклюзивы
1/5
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 720
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 441
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 666
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 351
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1386
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1323
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 657
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3078
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
17
6
8
18
Называют монстром: женщина потратила 3 миллиона на операции красоты
Называют монстром: женщина потратила 3 миллиона на операции красоты
Как менялась мода на &quot;идеальное женское тело&quot; за последние 100 лет
Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
Мода на обнаженные свадебные платья всколыхнула сеть
Мода на обнаженные свадебные платья всколыхнула сеть
Грудь 9 размера и большие ягодицы: американка потратила несколько миллионов на пластику
Грудь 9 размера и большие ягодицы: американка потратила несколько миллионов на пластику
Подорванное здоровье и проблемы в личной жизни: сколько зарабатывают модели
Подорванное здоровье и проблемы в личной жизни: сколько зарабатывают модели
Видео
Все видео
Колючая проволока и грязные красотки: участниц "Мисс Украина 2019" заставили пройти 4 км препятствий
Колючая проволока и грязные красотки: участниц "Мисс Украина 2019" заставили пройти 4 км препятствий
Анита Луценко показала упражнение, которое "убивает" целлюлит
Анита Луценко показала упражнение, которое "убивает" целлюлит
Миссис Планета 2018 Анна Горбань передает литературу детям в зоне ООС
Миссис Планета 2018 Анна Горбань передает литературу детям в зоне ООС
Анита Луценко поделилась упражнениями для стройного тела
Анита Луценко поделилась упражнениями для стройного тела
Накачать ягодицы быстро: Анита Луценко поделилась секретом
Накачать ягодицы быстро: Анита Луценко поделилась секретом
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2214
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 675
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1845
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1908
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1089
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
среда, 10 июля 2019 15:45

Ешь и худей: интервальное голодание набирает популярности среди диет

  Комментировать
Ешь и худей: интервальное голодание набирает популярности среди диет
Интервальное голодание поможет избавиться от лишних килограмм. Фото: www.cosmo.com.ua

Избавиться от лишних кг поможет интервальное голодание, которое разрушает все правила правильного питания.

Интервальные голодание (intermittent fasting) - режим питания для похудения, в основе которого лежит отказ от одного из приемов пищи в течение дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анджелина Джоли и Блэйк Лайвли: детокс-диета набирает популярности в мире

Системное голодания 16/8 заключается в том, что на 16 часов в сутки необходимо отказаться от питания, а следующие 8 - можно кушать. Таким образом тело сжигает жировые накопления.

Исследования диетологов показало, что отказ от завтрака, обеда или ужина не имеет отрицательных воздействий на организм.

16-часовой отказ от пищи уменьшает чувство голода и улучшает секрецию инсулина. Такая диета помогает регулировать уровень сахара в крови. Для лучшего результата можно совместить интервальную голодовку с тренировками в зале.

Для такой диеты есть определенные противопоказания для людей с проблемами желудка, желчным пузырем, надпочечниками, а также беременным. Необходимо проконсультироваться с врачом перед голоданием.

Недавно составили рейтинг самых распространенных мифов о здоровом образе жизни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ешь и худей: интервальное голодание набирает популярности среди диет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

Поляки применили новую тактику битвы

Украинского инженера осудили на 8 лет

Закончилась крупнейшая битва освободительной войны

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 43357
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 39651
Как менялась мода на &quot;идеальное женское тело&quot; за последние 100 лет
Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
17
 Просмотров: 22041
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 1 Просмотров: 16678
Сообщили неожиданную новость о лечении женщины, которую поджег жених
Сообщили неожиданную новость о лечении женщины, которую поджег жених Просмотров: 13032
Красота
Называют монстром: женщина потратила 3 миллиона на операции красоты
Называют монстром: женщина потратила 3 миллиона на операции красоты
5
 Просмотров: 702
Как должны выглядеть здоровые соски
Как должны выглядеть здоровые соски Просмотров: 4077
Диетолог рассказала о причинах избыточного веса
Диетолог рассказала о причинах избыточного веса Просмотров: 1557
Анджелина Джоли и Блэйк Лайвли: детокс-диета набирает популярности в мире
Анджелина Джоли и Блэйк Лайвли: детокс-диета набирает популярности в мире Просмотров: 1062
Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
17
 Просмотров: 21996
Больше всего комментируют
13
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
10
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
6
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
5
За предвыборную агитацию заплатят украинцы
5
Зеленский озвучил свою позицию относительно русского языка в Донецке
Голосов: 698
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua