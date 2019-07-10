Ешь и худей: интервальное голодание набирает популярности среди диет

Интервальное голодание поможет избавиться от лишних килограмм. Фото: www.cosmo.com.ua

Избавиться от лишних кг поможет интервальное голодание, которое разрушает все правила правильного питания.

Интервальные голодание (intermittent fasting) - режим питания для похудения, в основе которого лежит отказ от одного из приемов пищи в течение дня.

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Системное голодания 16/8 заключается в том, что на 16 часов в сутки необходимо отказаться от питания, а следующие 8 - можно кушать. Таким образом тело сжигает жировые накопления.

Исследования диетологов показало, что отказ от завтрака, обеда или ужина не имеет отрицательных воздействий на организм.

16-часовой отказ от пищи уменьшает чувство голода и улучшает секрецию инсулина. Такая диета помогает регулировать уровень сахара в крови. Для лучшего результата можно совместить интервальную голодовку с тренировками в зале.

Для такой диеты есть определенные противопоказания для людей с проблемами желудка, желчным пузырем, надпочечниками, а также беременным. Необходимо проконсультироваться с врачом перед голоданием.

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