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пятница, 31 мая 2019 22:50

Назвали орган, которому вредит загар

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Назвали орган, которому вредит загар
Загар усиливает развитие варикоза Фото: health-island.net

Варикоз нельзя полностью вылечить, а только остановить переход в тяжелую форму. Когда ничего не делать, варикоз будет развиваться и коснется глубоких вен и клапанов. Это приведет к тромбозу. Тромб может перекрыть легочную артерию, и у человека остановится сердце.

Об этом рассказал сосудистый хирург Александр Боркивець.

"Это миф, что варикоз является женской проблемой. Мужчины тоже часто болеют, просто к врачам не обращаются. К нам приходят, когда на ногах есть выпуклые синие вены и темные пятна, - говорит врач. - Для людей с проблемными венами вредные сауна, горячая ванная и загар. Не рекомендуется ходить по полу с подогревом. Все, что усиливает приток крови к ногам, нагружает венозную систему. что полезно для суставов, не хорошо для вен".

Больным нужно сделать дуплексное сканирование сосудов - ультразвуковую диагностику. Оно покажет реальное состояние вен изнутри и будет ясно, нужна операция.

Если глубокие сосуды в норме, то поверхностные можно убирать. В них только застаивается кровь, от чего отекает кожа и появляются кровоизлияния.

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При лечении варикоза больному удаляют вену, а через две недели запаивают лазером или склеивают мелкие сосуды медицинской пеной. Можно удалять всю вену, а только измененные части. После этого пациент находится в больнице два дня. Начинает ходить на следующий день после операции.

Врачи рекомендуют выпивать 8 стаканов в день - это примерно 2 литра, типичная здоровая норма. Но на самом деле эта норма надуманная. Врачи советуют пить воду из расчета примерно 30 мл жидкости на каждый 1 кг веса.

В жару сколько пить? В условиях жары потребность организма в жидкости повышается и норма жидкости увеличивается в 1,5-2 раза. Например, для человека весом 80 кг выпить 5 л жидкости в жару - это нормально.

Автор: Екатерина Романчук
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