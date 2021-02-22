Назвали новое условие для получения бесплатного инсулина

Почти 210 тыс. Человек в Украине зависимы от инсулина. Фото: pixabay.com

Бесплатный инсулин украинцам с 1 июля будут выдавать только по электронным рецептам.

Кроме этого, пациент сможет оперативно и качественно получать необходимую информацию, сообщили в Национальной службе здоровья.

"С 1 июля Национальная служба здоровья будет администрировать программу реимбурсации инсулинов. Мы станем единственным плательщиком по программе. Рецепт на инсулины будет исключительно электронным. А маршрут пациента - понятным", - пишут в сообщении.

В ведомстве также отметили, что 210 тыс. человек в Украине страдают сахарным диабетом 1-го типа - инсулинозависимый, или детский. Они нуждаются в ежедневном введении инсулина.

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Диабетом 2-го типа - инсулиннезависимый - в Украине болеет около 1 млн человек.

"Для пациентов с диабетом 2-го типа есть возможность получать необходимые лекарства по программе реимбурсации - бесплатно или с незначительной доплатой. На сегодня в обновленном реестре лекарств - 48 лекарственных средств для лечения диабета 2-го типа. Из них 23 бесплатные, остальные - с незначительной доплатой. Получить лекарства можно по электронному рецепту врача в аптеке, законтрактованных с НСЗУ", - рассказали в службе.

Разработали простой медицинский тест для выявления рака матки с помощью влагалищных мазков или мочи. Он может обнаружить болезнь на ранних стадиях.