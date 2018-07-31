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Назвали ежедневную пищу, которая снижает артериальное давление

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Назвали ежедневную пищу, которая снижает артериальное давление
Давление снижается от какао и йогурта Фото: newsbel.by

Повышение артериального давления мешает жить. Люди чувствует себя подавленным, вяло и все время жалуется на головную боль. Изменить ситуацию можно не только лекарствами, но и правильно подобранными продуктами.

Об этом пишет "Страна здоровья".

Картофель

Картофель в мундире богата калием и магнием, которые нормализуют давление. В картофелине среднего размера всего 150-160 ккал.

Ее полезно запекать или отваривать. Тогда поливать сметаной или натуральным йогуртом.

Йогурт

У тех, кто ежедневно включает в рацион 1 порцию молочных продуктов, на 11% снижается риск развития гипертонии по сравнению с теми, кто лишь время от времени ест йогурт. Им лучше начать утро.

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Какао

Австралийское исследование показало, что продукты из какао снижают давление. Флавоноиды улучшают состояние сосудов.

Гарвардские ученые пришли к выводу, что горький шоколад полезен людям с повышенным давлением. Шоколад - продукт калорийный, так что ограничьтесь порцией в 20 г или 1 ст. л. какао.

Фасоль

Бобовые богаты клетчаткой, магнием и калием, которые и поддерживают оптимальный уровень давления. Если каждый день есть фасоль, горошек или чечевицу, снизятся показатели на 3-5 пунктов.

Бананы

Бананы сводят к минимуму вредное воздействие соли. Взрослым нужно 4,7 г калия в день, один банан содержит примерно 12% от нормы. Утром додавать банан в кашу или нарезать кольцами и заморозить на десерт.

zdorovia.com.ua
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