Медпомощь при родах увеличили до 10 тыс. грн

С 8 000 грн до 10 382 грн увеличили финансирование на оказание медпомощи во время родов.
Деньги получили те учреждения, которые заключили договор с Национальной службой здоровья (НСЗ), говорится в сообщении ведомства.
Возросло финансирование и перинатальной помощи.
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На детей, родившихся:
• с массой тела до 1500 г, будут выплачивать 98,5 тыс. грн до 31 марта, с 1 апреля — 113 725 грн;
• с массой тела 1500 г и более, — 25 115 грн.
На предоставление медпомощи новорожденным в сложных случаях НСЗ профинансировала 121 учреждение.
Кроме того, увеличила объем медуслуг, которыми женщины смогут воспользоваться с 1 апреля в рамках "Программы медгарантий". Это новый пакет "Ведение беременности в амбулаторных условиях".
Ранее упростили получение соцвыплат для малообеспеченных семей, одиноких матерей, лиц, которым оказывается помощь по частичной безработице.
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