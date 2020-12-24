Части украинцев упростили получение субсидий и соцвыплат

Скасували сплату єдиного соцвнеску в розмірі не менше мінімального. Фото: pixabay

Назначение социальных выплат упростили для малообеспеченных семей, одиноких матерей, лиц, которым оказывается помощь по частичной безработице.

Об этом сообщают в Министерстве социальной политики, пишет Liga.

"Мы даем возможность проще назначать жилищные субсидии, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, помощь на детей одиноким матерям и помощь лицам, которым она предоставляется по частичной безработице на период карантина", - отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

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По ее словам, отменили уплату единого соцвзноса в размере не менее чем минимальный. При расчете размера жилищных субсидий, государственной соцпомощи малообеспеченным и пособия на детей одиноким матерям будут учитывать сумму полученных лицами доходов.

Упрощенная система получения субсидий и других видов помощи будет действовать в период карантина.

В следующем году процедура получения субсидии изменится: украинцев будут проверять сразу после того, как они подадут заявление.