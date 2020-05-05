Медиков начали награждать медалями за храбрость

День медсестер отмечают уже 55 лет. Фото: pershyj.com

12 мая отмечается Всемирный день медицинских сестер. Идея его празднования возникла еще в 1953 году, но отмечать его начали с 1965-го.

Эту дату выбрали неслучайно. В этот день родилась выдающаяся англичанка Флоренс Найтингейл, которая организовала первые в мире бригады сестер милосердия. Она также была организатором и руководительницей отряда санитарок во время Крымской войны 1853-1856 годов.

Международный совет медицинских сестер создали в 1899 году для повышения профессионального уровня медицинских сестер и обеспечения качественного сестринского ухода. Благодаря этому укрепился престиж этой профессии. В состав совета входят более 130 национальных ассоциаций, а это 16 млн медсестер по всему миру. Штаб-квартира организации находится в Женеве. .

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В 1912 году Общество Красного Креста учредило медаль имени Флоренс Найтингейл, которой награждаются раз в два года дипломированные медсестры и медбратья за безоговорочную преданность своей профессии и храбрость при оказании помощи раненым и больным. Первое награждение состоялось 12 мая 1920 года, с тех пор почетной награды были удостоены 1483 человек. Из них 23 - украинские медицинские сестры.

Министерство здравоохранения Украины объявило 2020-й "Годом медсестринства в Украине 2020". Так Украина поддержала инициативу Всемирной организации здравоохранения, согласно которой на 72-й Генеральной ассамблее ВОЗ принята Резолюция об объявлении 2020 года Международным годом медсестринства.

Парламент принял в первом чтении законопроект об освобождении медработников, которые борются с коронавирусом, от налогов на доходы. Документ предусматривает временную отмену налогообложения доходов медиков, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания людей коронавирусной болезнью, налогом на доходы физлиц и военным сбором.