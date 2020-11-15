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Медики раскрыли неожиданные свойства граната

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Медики раскрыли неожиданные свойства граната
Эксперты подчеркивают особую роль питания в деле укрепления иммунитета и рекомендуют употреблять зимой гранат. Фото: Pixabay

Для повышения защиты организма от инфекций зимой медики советуют употреблять гранат. Они объясняют, что снижая активность свободных радикалов в организме, его плоды могут помочь повысить иммунитет и сопротивляемость сезонным болезням.

Эксперты подчеркивают особую роль питания в деле укрепления иммунитета и рекомендуют употреблять зимой гранат, сообщается на портале Times Now. Они объясняют, что продукта присущи противовоспалительные и антиоксидантные и свойства, обусловленные соответствующими дозами микроэлементов, например, витамина С.

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В частности, гранат обладает тремя лечебными свойствами:

Поддерживает хороший иммунитет. По словам специалистов, потребление растительного продукта снижает активность свободных радикалов в организме, с которой ассоциируется развитие ряда заболеваний и преждевременного старения.

Разжижает кровь. При имеющемся риска образования тромбов гранат является одним из лучших продуктов, которые помогают защититься от расстройств мозга, избежать инсульта.

Повышает уровень кислорода. Благодаря высокой концентрации антиоксидантов, его потребление помогает поднять уровень кислорода в крови, лучше дышать.
Иммунная система - это первая линия защиты организма от болезнетворных агентов, таких как вирусы, бактерии и грибки.

Тренер по личному развитию Люк Коутиньо рассказал о нескольких простых способов укрепить иммунитет.

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