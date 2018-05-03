Маша Ефросинина назвала свои секреты молодости

Известная телеведущая Маша Ефросинина раскрыла свои секреты сохранения молодости. Благодаря им лицо выглядит как после пластики.

Автор: cosmo.com.ua Маша Евросинина очищает лицо дважды в день

О своих правилах ухода за кожей лица, она записала видео и опубликовала в Instagram.

1. Очистку нужно делать 2 раза в день - утром и вечером.

2. "Есть люди, которые постоянно держат руку на пульсе, следят за новыми тенденциями, и им можно свое лицо доверять. Никаких примочек из квашеной капусты, поберегите себя", - посоветовала Маша и добавила, что выбор косметолога - ответственная задача, к которому нужно подходить очень серьезно. Иначе коже можно навредить.

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3. Снимать макияж в любом случае

"Макияж нужно смывать обязательно. Если вам лень, ударьте себя по щеке, постучите головой о стену, но все равно снимите макияж", - пошутила телеведущая.

4. Маски для лица

"Если я чем-то занимаюсь или у меня есть час свободного времени, я обязательно что-нибудь себе намазюкаю на лицо", - отметила Маша.

5. Спать в проветренном помещении

"Если немного ты подмороженное, кожа будет храниться молодой дольше", - подытожила звезда.