Ляшко объяснил недостаток финансирования инфекционных больниц

При выстраивании системы здравоохранения необходимо учитывать возможность чрезвычайных ситуаций. Фото: pixabay

Эпидемия Covid-19 показала, что инфекционные больницы нужно финансировать за готовность оказать медицинскую помощь.

Ситуация с коронавирусом выявила неэффективность системы финансирования инфекционных больниц по принципу "деньги следуют за пациентом", что было предусмотрено медреформой. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть", передает Лига.net.

"Я признаю, коронавирус показал: нельзя финансировать инфекционные больницы за пациентом, по болезни. Потому что там нужно финансировать готовность к реагированию. Мы не можем профинансировать, ведь мы не знаем то количество случаев инфекционной болезни, которое может возникнуть. Коронавирус показал: никто не готовился к такой численности инфекционной болезни", - подчеркнул Ляшко.

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По его словам, во время выстраивания системы здравоохранения необходимо учитывать возможность чрезвычайных ситуаций.

"Мы строим мирную систему, мы строим систему для военного положения, в том числе и для чрезвычайных ситуаций. Это вещи, которые нужно учитывать, мы это не учли", - считает Ляшко.

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" получили тезисы относительно медицинской реформы. Соответствующий документ "Радио Свобода" передали источники в политсиле. Тезисы депутаты должны использовать, в частности, во время общения касательно медицинской реформы с журналистами.