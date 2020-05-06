"Слугам" написали, что говорить о медреформе

Депутатам партии Зеленского написали, что они могут говорить журналистам

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" получили тезисы относительно медицинской реформы.

Соответствующий документ "Радіо Свобода" передали источники в политсиле.

Тезисы депутаты должны использовать, в частности, во время общения о медицинской реформе с журналистами.

Один из тезисов звучит так: "Мы не отказываемся от медицинской реформы. Потому что украинская медицина в ее нынешнем состоянии действительно требует изменений. Но наша задача - чтобы в результате реформы украинская система здравоохранения стала современной и эффективной. Чтобы она удовлетворяла потребности как пациентов, так и медиков. И чтобы она могла отвечать таким вызовам современности, как пандемия коронавируса".

В другом тезисе говорится, что "основная цель реформы - доступ к квалифицированной и безотказной медицинской помощи для всех украинцев через правильный и понятный маршрут пациента от семейного врача до специализированного уровня".

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В документе говорится, что медицинская реформа имеет "как плюсы, так и минусы".

"И наша задача - сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки. Сегодня мы работаем над тем, чтобы безотлагательно изменить ситуацию, чтобы государство не потеряло медиков и не произошло массового закрытия больниц. Но нам нужно комплексное государственное решение, нам нужны новые подходы к системе здравоохранения. Мы не можем допустить гибели медицинской отрасли, которая будет означать потерю человеческих жизней. В реформу надо срочно вносить коррективы. В реформе надо срочно исправлять ошибки", - пишут авторы тезисов для депутатов.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу. "Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача - сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", - сказал он.