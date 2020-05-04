В Украине пересмотрят медицинскую реформу

Зеленский призвал пересмотреть медицинскую реформу. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу.

Об этом говорится в видеообращении главы государства на официальном сайте.

По словам Зеленского, рабочая группа с участием академиков, профессоров и заслуженных врачей Украины проанализировала медицинскую реформу.

"Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", - отметил Зеленский.

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В частности, Зеленский недоволен возможным массовым сокращением медиков. Он отметил, что из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тыс. медиков и закрыты 332 больницы, около 1 тыс. больниц получат меньше денег, чем в прошлом году.

"Именно поэтому я призываю министра здравоохранения, председателя профильного комитета ВР и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов. Нам нужно не сворачивание реформы, а ее улучшение", - сказал глава государства.

Министерство здравоохранения Украины планирует провести аудит медицинской реформы, чтобы избежать закрытия психиатрических больниц.