Легкие "окаменели": в Европе зафиксировали первую смерть от курения вейпа

 
Ексклюзивы
1/5
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 6516
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
2 Просмотров: 765
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 963
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4590
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1845
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1026
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 927
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3645
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 558
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
Фото
Все фото
12
5
7
5
4
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 927
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1332
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 981
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3951
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2142
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 ноября 2019
Просмотров: 297
Наші Юрики
Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами. Давній юний друг ...
пятница, 15 ноября 2019 14:17

Легкие "окаменели": в Европе зафиксировали первую смерть от курения вейпа

  Комментировать
Легкие &quot;окаменели&quot;: в Европе зафиксировали первую смерть от курения вейпа
Причиной болезни, в результате которой погиб парень, мог быть ароматизатор для электронной сигареты

В Бельгии в результате курения вейпа умер 18-летний парень. Впервые на территории Европы официальной причиной смерти признали вейп.

Электронную сигарету парню подарили на его день рождения. сообщает The Telegraph.

Сначала у него появился кашель, который постоянно усиливался и перерос в одышку. После этого началась пневмония и он был госпитализирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые обнаружили связь между электронной сигаретой и раком

Из-за низкого уровня кислорода Рафаэля поместили в искусственную кому. Через 26 дней после того, как легкие парня "окаменели", врачи решили отключить аппараты жизнеобеспечения.

Медики считают, что причина болезни, в результате которой погиб парень - ароматизатор для электронной сигареты.

В США в результате курения вейпа, официально подтвердили смерть 18 человек. В то же время, европейские ученые до сих пор призывали сохранять спокойствие, поскольку в американских образцах есть избыток никотина и опасные добавки: гликоль, тяжелые металлы, канцерогены и дешевые ароматические масла, которые не выводятся из легких.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
От курения вейпов умирают люди – США начинают борьбу
От курения вейпов умирают люди – США начинают борьбу Просмотров: 846
Как украинцы бросают курить
Как украинцы бросают курить Просмотров: 459
Сейчас вы читаете новость «Легкие "окаменели": в Европе зафиксировали первую смерть от курения вейпа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

Украинцев призвали к восстанию

Ввели русифицированное правописание

Табаком лечили 36 болезней

Самое читаемое
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
27
 Просмотров: 54403
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 16884
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
7
 Просмотров: 10792
Соколова - Коломойскому: &quot;Убирайтесь к Путину в Россию&quot;
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
 4 Просмотров: 10701
Грузовик сбросил в кювет школьный автобус: 12 детей погибли
Грузовик сбросил в кювет школьный автобус: 12 детей погибли
9
 Просмотров: 8919
Здоровье
Ученые доказали вред вейпов, которые убили уже 18 человек
Ученые доказали вред вейпов, которые убили уже 18 человек Просмотров: 297
Что надо есть, чтобы предотвратить инсульт
Что надо есть, чтобы предотвратить инсульт Просмотров: 1584
Возникновения рака мозга связано с загрязнением воздуха - ученые
Возникновения рака мозга связано с загрязнением воздуха - ученые Просмотров: 315
Младенцу с признаками двух полов сделали сложную операцию
Младенцу с признаками двух полов сделали сложную операцию Просмотров: 6075
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
 Просмотров: 936
Больше всего комментируют
6
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
5
"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции
4
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
3
Вузам могут позволить преподавать на русском
2
Шария опять разыскивает полиция
Голосов: 929
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua