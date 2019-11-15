Легкие "окаменели": в Европе зафиксировали первую смерть от курения вейпа

Причиной болезни, в результате которой погиб парень, мог быть ароматизатор для электронной сигареты

В Бельгии в результате курения вейпа умер 18-летний парень. Впервые на территории Европы официальной причиной смерти признали вейп.

Электронную сигарету парню подарили на его день рождения. сообщает The Telegraph.

Сначала у него появился кашель, который постоянно усиливался и перерос в одышку. После этого началась пневмония и он был госпитализирован.

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Из-за низкого уровня кислорода Рафаэля поместили в искусственную кому. Через 26 дней после того, как легкие парня "окаменели", врачи решили отключить аппараты жизнеобеспечения.

Медики считают, что причина болезни, в результате которой погиб парень - ароматизатор для электронной сигареты.

В США в результате курения вейпа, официально подтвердили смерть 18 человек. В то же время, европейские ученые до сих пор призывали сохранять спокойствие, поскольку в американских образцах есть избыток никотина и опасные добавки: гликоль, тяжелые металлы, канцерогены и дешевые ароматические масла, которые не выводятся из легких.