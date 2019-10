Ученые обнаружили связь между электронной сигаретой и раком

Ученые намерены провести дальнейшие исследования на большем количестве мышей. Фото: ТСН

Ученые из университета Нью-Йорка провели исследование на грызунах и выяснили, что дым от электронных сигарет и вейпов провоцирует развитие рака легких. Он также может вызвать образование опухоли мочевого пузыря.

"Можно предположить, что если вы будете курить электронные сигареты, со временем у вас окажутся все виды болезней. В долгосрочной перспективе, возможно, появится рак", - заявляет ученый Мун-Шонг Тан, сообщает научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

В девяти из 40 мышей, которых в течение 54 недель подвергали воздействию паров никотина из электронной сигареты, развился рак легких, а еще у 20 крыс, вдыхавших пары без никотина, развился рак мочевого пузыря.

Ученые намерены провести дальнейшие исследования на большем количестве мышей, а затем изучить изменения в ДНК, вызванные паром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врачи предупреждают об опасности электронных сигарет

Пилот китайской авиакомпании Air China закурил вейп во время полета и случайно разгерметизировал самолет. Он опустился в воздухе на 6,5 км. Самолет успешно вылетел из Гонконга в Далянь, однако через полчаса одному из пилотов захотелось покурить. В результате этого происшествия никто не пострадал.