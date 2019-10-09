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среда, 09 октября 2019 09:32

Ученые обнаружили связь между электронной сигаретой и раком

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Ученые обнаружили связь между электронной сигаретой и раком
Ученые намерены провести дальнейшие исследования на большем количестве мышей. Фото: ТСН

Ученые из университета Нью-Йорка провели исследование на грызунах и выяснили, что дым от электронных сигарет и вейпов провоцирует развитие рака легких. Он также может вызвать образование опухоли мочевого пузыря.

"Можно предположить, что если вы будете курить электронные сигареты, со временем у вас окажутся все виды болезней. В долгосрочной перспективе, возможно, появится рак", - заявляет ученый Мун-Шонг Тан, сообщает научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

В девяти из 40 мышей, которых в течение 54 недель подвергали воздействию паров никотина из электронной сигареты, развился рак легких, а еще у 20 крыс, вдыхавших пары без никотина, развился рак мочевого пузыря.

Ученые намерены провести дальнейшие исследования на большем количестве мышей, а затем изучить изменения в ДНК, вызванные паром.

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Пилот китайской авиакомпании Air China закурил вейп во время полета и случайно разгерметизировал самолет. Он опустился в воздухе на 6,5 км.

Самолет успешно вылетел из Гонконга в Далянь, однако через полчаса одному из пилотов захотелось покурить. В результате этого происшествия никто не пострадал.

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