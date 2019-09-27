От курения вейпов умирают люди – США начинают борьбу

От курения вейпив начали умирать люди. Фото: sigaretkam.net

В США зафиксировали около 800 случаев заболеваний легких, связанных с курением вейпа.

Многим из пострадавших нужен дополнительный кислород. Некоторых приходилось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает CNN.

Калифорния выделила средства в сумме около 20 млн долл. на рекламную кампанию против вейпинга.

В августе, в штате Иллинойс, зафиксировали первую смерть от болезни легких, вызванную вейпингом. Впоследствии такие смертельные случаи произошли в Орегоне, Миннесоте, Индиане и Калифорнии.

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Симптомы "вейп-болезни"

- Затрудненное дыхание;

- Одышка;

- Боль в груди;

- Лихорадка;

- Рвота;

- Диарея;

В начале сентября в Нью-Йорке заявили, что в заправках для вейпив, которые использовали погибшие, обнаружили много витамина Е. Но медики не спешат с выводами и проводят исследования.

Витамина Е много в миндале, оливковом и рапсовом маслах. Он доступен как обычная пищевая добавка и часто используется для косметического ухода за кожей. По словам экспертов, его молекулярная структура не изучена и вполне может оказаться опасной.

9 сентября чиновники штата Нью-Йорк заявили, что отправили повестки трем компаниям, которые продают заправки для вейпу с высоким содержанием витамина Е. Компании часто используют различные дешевые загустители и ароматизаторы для разведения масла ТГК (Тетрагидроканабинол - это психоактивное вещество, которое содержится в каннабисе. - Gazeta.ua).

В США проводят расследование. Людей призывают воздержаться от привычки, которая может стать смертельной.

Электронная "сигарета" - это портативный электромеханический или электронный продукт, который имитирует акт курения табачной сигареты. Прибор является альтернативой табачной продукции, в том числе сигареты, сигары, трубочный табак. Электронные сигареты часто называют термином "вейп", а пользователи себя больше не называют "курильщиками", а - "вейперамы".