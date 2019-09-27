От курения вейпов умирают люди – США начинают борьбу

В США зафиксировали около 800 случаев заболеваний легких, связанных с курением вейпа.
Многим из пострадавших нужен дополнительный кислород. Некоторых приходилось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает CNN.
Калифорния выделила средства в сумме около 20 млн долл. на рекламную кампанию против вейпинга.
В августе, в штате Иллинойс, зафиксировали первую смерть от болезни легких, вызванную вейпингом. Впоследствии такие смертельные случаи произошли в Орегоне, Миннесоте, Индиане и Калифорнии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украинцы бросают курить
Симптомы "вейп-болезни"
- Затрудненное дыхание;
- Одышка;
- Боль в груди;
- Лихорадка;
- Рвота;
- Диарея;
В начале сентября в Нью-Йорке заявили, что в заправках для вейпив, которые использовали погибшие, обнаружили много витамина Е. Но медики не спешат с выводами и проводят исследования.
Витамина Е много в миндале, оливковом и рапсовом маслах. Он доступен как обычная пищевая добавка и часто используется для косметического ухода за кожей. По словам экспертов, его молекулярная структура не изучена и вполне может оказаться опасной.
9 сентября чиновники штата Нью-Йорк заявили, что отправили повестки трем компаниям, которые продают заправки для вейпу с высоким содержанием витамина Е. Компании часто используют различные дешевые загустители и ароматизаторы для разведения масла ТГК (Тетрагидроканабинол - это психоактивное вещество, которое содержится в каннабисе. - Gazeta.ua).
В США проводят расследование. Людей призывают воздержаться от привычки, которая может стать смертельной.
Электронная "сигарета" - это портативный электромеханический или электронный продукт, который имитирует акт курения табачной сигареты.
Прибор является альтернативой табачной продукции, в том числе сигареты, сигары, трубочный табак.
Электронные сигареты часто называют термином "вейп", а пользователи себя больше не называют "курильщиками", а - "вейперамы".
Комментарии