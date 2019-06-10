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Как украинцы бросают курить

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Как украинцы бросают курить
За последние пять лет тема альтернативных методов курения стала очень актуальной. Фото: kremenchug.pl.ua

Проблему табакокурения уже не первый год активно обсуждают во всех странах мира. ВООЗ уже более 20ти лет призывает правительства стран бороться с табачной промышленностью, что ежегодно губит десятки тысяч курильщиков.

Правительство Британии, совместно с поддержкой ВООЗ, на сегодня показывает самые успешные результаты в борьбе с табаком. На сегодняшний день процент курцов по стране около 15%. В это же время в Украине 23% населения (от 18 лет) - курильщики.

Однако, проведенные статистические исследования украинским МОЗ показали, что 50% курильщиков хочет бросить курить и их заинтересованы в консультации по борьбе с пагубной привычкой.

Как мир борется с курением?

С момента как мир начал бороться с курением, против табачных компаний был применен ряд государственных изменений. После которых табачной промышленности стало тяжелее работать, а курильщики начали задумываться над необходимостью бросать курить.

Самый правильный, жестокий к табачным фирмам, но с пониманием курильщиков, комплекс государственных изменений в законах был применен в Британии. Подход был разработан в ВООЗ совместно с британским правительством получил название harm reduction. Согласно новым правилам были введены ограничения на табачные изделия, но вместе с тем предоставлена медикаментозная помощь. Многие желающие могли записаться к врачу и получить консультацию и рекомендации по борьбе с курением. Одним с методов стали электронные сигареты, как предмет сниженного риска. Но, даже вейпинг в Британии строго регламентируется.

Как Украина борется с табакокурением?

С 2008 года в нашей стране также прошел ряд законодательных изменений, что ужесточил реализацию сигарет. Так Украина началась бороться с табачной зависимостью.

Запрет на рекламу, а также предупредительные надписи на пачках - должны были снизить желание покупать сигареты, а также задуматься о безвозвратном уроне по здоровью. Но, основным двигателем все же стала цена. Именно регулярное подорожание сигаретной продукции все больше заставляет курильщиков задуматься о том, что необходимо бросать курить.

В 2008 г. акциз на сигареты взлетел с 36 копеек до 18,56 за пачку. С каждым годом акциз на сигареты растет на 20-30%. Уже к 2025 году пачка сигарет должна стоят около 100грн. Такое подорожание не просто инициатива Украины бороться с табачными изделиями, но и обязанность в соглашении с ЕС.

Статистические данные свидетельствуют о том, что каждое последующее подорожание уменьшает долю курильщиков на 3-5%.

Однако не всем курящим просто отказаться от сигарет. Многим необходима альтернатива. Британии такой альтернативой стали электронные сигареты.

Украина и электронные сигареты

За последние пять лет тема альтернативных методов курения стала очень актуальной. Сначала появились вейпы, а несколько лет назад к ним присоединились еще и системы нагрева табака. Конечно же несмотря на то, что уже никого не удивишь большими пар-машинами и стиками для айкос - Украина все еще отстает в внедрении такой альтернативы на законодательстве. К примеру жидкость с никотином продают только по рецепту врача в Австралии.

Исследования опубликованы в Паблик Хелс Ингланд показывают, что никотиновая жидкость для электронных сигарет на 95% безопаснее, чем курение сигарет. Но, так же, резюмируя свои выводы, ученые заявили что ни они, никто другой не могут предсказать влияние вейпинга на организм по исходу 25-30 лет.

К системам нагрева табака у FDA также есть вопросы. Предварительно экспертная комиссия заметила более низкую степень вреда, чем от сигарет. Но, по наличию очень малого количества исследований, призвала ученых изучить такую альтернативу глубже и детальнее.

Есть ли будущее у электронных сигарет в Украине

Ещё в 2017 году в университете им. Стражеска в течении шести месяцев проводили исследование о том как влияют электронные системы на человеческий организм. 60 людей, в среднем возрасте 35 лет, все курящие - были поделены на три группы. Первая группа парила вейп, вторая айкос, а третья сигареты. В течении всего периода исследования врачи проверяли и фиксировали состояние здоровья у каждого из членов трех групп. По завершению исследования ученые отметили отличное улучшение здоровье у вейперов и заметные изменения у курцов айкос.

Украинские вейперы, опираясь на мировой опыт все чаще переходят на альтернативные методы курения. К сожалению без содействия государства предоставить статистику количества вейперов невозможно. Но, количество специализированных магазинов, позитивных отзывах на форумах, в группах социальных сетей - доказывают, что люди все чаще, думая о здоровье, выбирают более безопасную альтернативу.

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