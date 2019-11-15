Ученые доказали вред вейпов, которые убили уже 18 человек

Курить электронные сигареты вредно. Фото: glavcom.ua

Использовать электронные испарители как альтернативное курение может быть опасным.

Они также содержат никотин, который провоцирует развитие различных сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в исследовании немецких ученых, опубликованном в журнале European Heart Journal.

К эксперименту ученые привлекли 20 абсолютно здоровых людей, которые никогда не курили. И после первого же использования электронных сигарет или вейпа у них появились проблемы со здоровьем.

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Авторы исследования утверждают, что даже кратковременное воздействие паров никотиновых палочек на стенки сосудов вызывает у некурящих эндотелиальную дисфункцию. Нарушается работа эндотелия - главной защитной ткани кровеносной системы. Из-за этого повышается сердцебиение и артериальное давление. Существует риск нарушения функций мозга и повреждения внутренних тканей.

В 20 добровольцев, участвовавших в эксперименте, после первой же пробы электронных сигарет врачи зафиксировали изменения в организме. В некоторых увеличилась частота сердечных сокращений, выросла напряженность артерий и возникли нарушения работы внутренней оболочки сосудов.

Проводя лабораторные исследования, ученые пришли к выводу, что причина такого нарушения работы сосудов связана с ферментом NOX-2, и образуется при испарении пари електросигареты. В нормальных условиях это вещество выполняет защитные функции - защищает организм от бактерий и окислительного стресса.

В последнее время споры о пользе и вреде электронных сигарет и других устройств для курильщиков разгорелись с новой силой. В частности, после того, как в США специалисты официально подтвердили смерть 18 человек, у которых диагностировали легочные болезни, характерные для вейпинга. В то же время в разных уголках мира участились случаи тяжелых заболеваний, спровоцированных именно этими гаджетами для курильщиков.

Поэтому относиться к электронным никотиновым испарителям, как к "здоровой" альтернативе традиционным сигаретам не стоит.

В США зафиксировали около 800 случаев заболеваний легких, связанных с курением вейпа. Многим из пострадавших нужен дополнительный кислород. Некоторых приходилось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Калифорния выделила средства в сумме около 20 млн долл. на рекламную кампанию против вейпинга.