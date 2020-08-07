Кто чаще всего страдает депрессией на карантине

Женщины сталкивались с психологическими проблемами при карантине чаще мужчин в любой возрастной категории. Фото: pixabay

Во время карантина чаще сталкиваются с депрессиями, тревожными расстройствами и одиночеством молодые женщины.

К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона, пишет The Daily Mail.

По их исследованиям, такие расстройства, как депрессия, тревожное состояние и острое чувство одиночества испытывают молодые женщины. Это результаты опроса 18 тыс. человек, проведенного еще в мае - на третьем месяце карантина в стране.

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Чаще всего проблемы с психикой встречались в молодой группе со средним возрастом 19 лет. Чуть больше трети девушек и четверть юношей этого возраста демонстрировали симптомы депрессии. Но именно среди 30-летних женщин отмечено наибольший рост числа психических проблем за последние 5 лет. Так во время самоизоляции в 20% 30-летних женщин появились признаки депрессии, вдвое больше, чем среди женщин старшей возрастной группы.

Пандемия коронавируса спровоцировала ощущение неуверенности и беспокойства у населения Великобритании. Женщины сталкивались с психологическими проблемами при карантине чаще мужчин в любой возрастной категории. Чувство одиночества также было максимально распространено среди 30-летних женщин, с ним столкнулась каждая третья женщина и четверть мужчин этой возрастной группы. Среди 62-летних мужчин на депрессивность пожаловались 7%, а среди женщин - 10%. Депрессии и стресс увеличивают риск развития физиологических проблем, включая сердечно-сосудистые нарушения и даже опухоли.

В среднем на 48 мин. дольше начали работать люди после введения карантина.Также у работников стало больше встреч и переписки, об этом свидетельствует исследование американского Национального бюро экономических исследований.Исследователи проанализировали длину рабочего дня примерно 3,1 миллиона сотрудников 21 тысячи компаний из 16 городов Северной Америки, Европы и Ближнего Востока. Они сравнили поведение работников в течение 2 восьминедельних периодов: до и после начала пандемии Covid-19.