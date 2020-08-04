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вторник, 04 августа 2020 11:33

Исследование показало, как повлиял карантин на продолжительность рабочего дня

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Исследование показало, как повлиял карантин на продолжительность рабочего дня
В некоторых городах, в том числе в Лос-Анджелесе и Чикаго, средняя продолжительность рабочего дня уже вернулась к докарантинного уровня. Фото: pixabay

В среднем на 48 мин. дольше начали работать люди после введения карантина.

Также у работников стало больше встреч и переписки, об этом свидетельствует исследование американского Национального бюро экономических исследований, пишет Bloomberg.

Исследователи проанализировали длину рабочего дня примерно 3,1 миллиона сотрудников 21 тысячи компаний из 16 городов Северной Америки, Европы и Ближнего Востока. Они сравнили поведение работников в течение 2 восьминедельних периодов: до и после начала пандемии Covid-19.

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Анализировали данные об интенсивности использования электронной почты и информацию о совещании. Они пришли к выводу, что рабочий день в среднем увеличился на 48,5 мин., количество встреч - примерно на 13%. Также люди отправляют за день в среднем на 40% больше электронных писем своим коллегам.

В некоторых городах, в том числе в Лос-Анджелесе и Чикаго, средняя продолжительность рабочего дня уже вернулась к докарантинному уровню.

С начала карантина - с 12 марта по 31 июля - работу потеряли 395 тысяч человек. Это на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В последние месяцы рост количества безработных остановился. В апреле искали работу 149 тысяч человек, в мае - 97, в июне - 75 тысяч, в июле - 68. Во время карантина работу нашли для 222 тысячи украинцев, из них - для 151 тысячи безработных.

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