Кто потерял и получил работу во время карантина

Рост количества безработных остановился. Фото: pixabay.com

С начала карантина - с 12 марта по 31 июля - работу потеряли 395 тыс. человек. Это на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В последние месяцы рост количества безработных остановился. В апреле искали работу 149 тыс. человек, в мае - 97 тыс., в июне - 75 тыс., в июле - 68 тыс.

Во время карантина работу нашли для 222 тыс. украинцев, из них - для 151 тыс. безработных, сообщают в Государственном центре занятости.

По видам экономической деятельности, больше всего нашли работу:

в сельском хозяйстве - 46% трудоустроенных;

в перерабатывающей промышленности - 14%;

в сфере торговли - 13%.

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Среди 506 тыс. безработных:

211 тыс. мужчин и 295 тыс. женщин;

31% людей - до 35 лет; 29% - от 35 до 45 лет; 26% - от 45 до 55 лет, 14% - старше 55 лет;

51% имеют высшее образование, 32% - профессионально-техническое образование, 17% - среднее образование.

Общее количество вакансий в январе-июле составляла более 476 тис. Наибольшим спросом на рынке труда пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники. Меньшим был спрос на инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей.

На рынке труда после ослабления карантина усилилась конкуренция за рабочие места. Украинцы готовы работать на условиях, которые им предлагают компании, ведь боятся потерять работу.