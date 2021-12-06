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понедельник, 06 декабря 2021 06:50

Коронавирус Omicron может быть менее опасным, чем Delta - эксперты США

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Коронавирус Omicron может быть менее опасным, чем Delta - эксперты США
Новый штамм Covid-19 Omicron может быть менее опасен, чем штамм Delta. Фото: REUTERS

Новый штамм Covid-19 Omicron быстро распространяется по американским штатам.

Однако предварительные данные указывают на то, что он может быть менее опасен, чем штамм Delta. Соответствующее заявление 5 декабря озвучил главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает The Associated Press.

Отмечается, что, согласно информации из Южной Африки, где Omicron постепенно становится доминатным штаммом, в регионе не наблюдается существенного увеличения госпитализаций.

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"Мы должны быть осторожны, пока не исследуем, является ли этот штамм менее серьезным, чем "Дельта" и действительно ли он не вызывает серьезных заболеваний", - сказал Фаучи.

По словам эксперта, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отменить ограничения на въезд для иностранцев из нескольких африканских стран.

Новый штамм коронавируса Omicron впервые обнаружили в Южно-Африканской Республике 24 ноября. Уже через неделю он распространился по миру. В 24 странах, в том числе в большей части Западной Европы и США, зафиксировали случаи заболевания, по данным Всемирной организации здравоохранения.

Производители вакцин от коронавируса изучают, насколько они эффективны против этого штамма. Обещают через месяц сообщить результаты.

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