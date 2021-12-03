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пятница, 03 декабря 2021 20:41

Коронавирус Delta "захватил" молодых людей

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Коронавирус Delta &quot;захватил&quot; молодых людей
Коронавирус Delta "захватил" молодых людей. Но общая летальность будет меньше. Фото: REUTERS

Коронавирус Delta "захватил" в основном молодых людей.

Вирус, выбирая свой пандемический потенциал, увлекает новые и новые не занятые ниши, заявила главный инфекционист Ольга Голубовская в эфире ток-шоу "Большая пятница".

"Сейчас в основном болеют молодые люди. Оценки мы еще получим, потому что "Дельта" еще не во всех странах завершилась. Но общая летальность будет меньше за счет того, что дети болели, молодые люди и, в общей популяции, летальность может быть и меньше. В основном, летальность этого заболевания концентрируется в группах риска", – сказала Голубовская.

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Подчеркнула, что группы риска должны быть защищены.

"Должны помнить, что когда идет рост заболеваемости "Омикрон", любой другой вариант, они должны себя больше защищать. Потому что, даже если человек иммунен, но получает большую дозу возбудителя, чем может "переварить" его иммунная система, - тогда риск заболеть увеличивается", - говорит врач.

Чтобы получить меньшую дозу возбудителя, советует не посещать людные места, не подходить на близкие расстояния, стараться меньше общаться с молодыми людьми.

Новый штамм коронавируса Omicron впервые обнаружили в Южно-Африканской Республике 24 ноября. Уже через неделю он распространился по миру. В 24 странах, в том числе в большей части Западной Европы и США, зафиксировали случаи заболевания, по данным Всемирной организации здравоохранения.

Производители вакцин от коронавируса изучают, насколько они эффективны против этого штамма. Обещают через месяц сообщить результаты.

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Дата
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