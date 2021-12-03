Комбинации вакцин могут усилить защиту от коронавируса

Вакцинация против коронавируса третьей бустерной дозой – эффективна / Getty Images

Людям, которые планируют прививаться от Covid-19 разными вакцинами, вероятно, не следует беспокоиться, какого производителя вакцина. Согласно большому исследованию, многие комбинации уколов гарантируют сильную защиту.

Сравнив вакцины семи различных производителей, британские исследователи обнаружили, что большинство из них дали сильную иммунную реакцию, крупнейшую мРНК вакцину от Moderna и Pfizer-BioNTech. Об исследовании пишет ведущий мировой медицинский журнал The Lancet.

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Исследователи еще не знают, насколько хорошо будут действовать разные вакцины против нового штамма Omicron, который имеет мутации, позволяющие ему избегать антител, производимых вакцинами.

Все из 2878 добровольцев сначала получили по два укола вакцины AstraZeneca или Pfizer. Затем ученые опробовали семь разных вакцин как бустеры. Вместе с AstraZeneca и Pfizer три других, одобренных в разных странах - Johnson&Johnson, Moderna и Novavax. Через четыре недели у добровольцев измерили уровень антител.

Исследование показало, что производимые антитела могут уничтожить коронавирус в начале инфицирования, а в дыхательных путях Т-клетки гарантируют защиту. Большинство бустеров, использованных в исследовании, повысили уровень антител до уровня, который был бы эквивалентен 90% защиты от инфекции. А мРНК-вакцины Pfizer и Moderna производили гораздо более высокие уровни антител, чем другие вакцины.

Украина из-за нового штамма коронавируса Omicron закрывает границу для граждан ряда африканских стран. С полуночи 3 декабря въезд запрещается иностранцам и лицам без гражданства из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватине, Мозамбике и Малави.