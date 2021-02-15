Королевские зубы начали ставить всем

Фарфоровые зубы не темнеют со временем и подходят аллергикам.. Фото: swiss-dent.com.ua

16 февраля 1903 года впервые использовали фарфор для лечения зубов. Он и сейчас является лучшим материалом для изготовления искусственных зубов. Это не тот материал, из которого производят тарелки и чашки, а особый вид керамики. По сравнению с бытовым стоматологический фарфор обладает меньшей хрупкостью, но большей гладкостью и прозрачностью.

История протезирования зубов насчитывает не одно столетие. Если же говорить об искусственных зубах, то только 9 марта 1822-го Чарльз Грэм, врач из Нью-Йорка, получил патент. Их изготавливали в основном из пластмассы, и это произвело настоящий фурор в сфере стоматологии.

Первые зубные протезы появились еще в Древнем Египте - тогда их делали исключительно из слоновой кости и закрепляли золотой проволокой. Протезы были показателем благосостояния человека, их носили только богатые люди.

Современные вставные зубы придумал дантист Людовика XV Пьер Фошар, который делал протезы для самых знаменитых людей своего времени. Он был настоящим исследователем и постоянно совершенствовал зубные конструкции. Фошару принадлежит идея применения фиксирующих протезных пружин из утолщенной золотой проволоки или спирали: оттисков в то время еще не было, а пружины позволяли устанавливать зубной протез гибко, учитывая индивидуальные особенности пациента. Он изобрел штифтовые зубы, и придумал укреплять на одном или двух штифтах несколько соединенных зубов, что стало прототипом современных мостов.

Именно Фошар начал подбирать цвет искусственных зубов, и даже пытался придать зубам из слоновой кости более естественный вид, покрывая их колпачками из золота, на которые наносился слой обожженной фарфоровой эмали различных цветов. Для особо важных клиентов он делал вставные зубы самостоятельно.

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По прочности и долговечности фарфоровые зубы не уступают металлокерамические коронки. По эстетике фарфоровым зубам нет равных. Реставрация из этого материала не отличается от живого зуба как при дневном, так и при искусственном освещении. Ее внешний вид в процессе эксплуатации не ухудшается, в отличие от металлокерамике. Там со временем образуется по краю десен темная кайма.

Еще одно преимущество фарфора ─ биоинертность. Фарфоровые зубы можно устанавливать пациентам, страдающим аллергией на металл, повышенной чувствительностью десен.

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