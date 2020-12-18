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Как правильно ухаживать за сухой кожей зимой: советы косметолога

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Как правильно ухаживать за сухой кожей зимой: советы косметолога
Людям с сухой кожей следует пользоваться косметикой, в составе которой есть глицерин, гиалуроновая кислота, минеральные масла и ланолин. Фото: pexels-ali-pazani

Зимой на 20% больше клиентов жалуются на сухую кожу, ведь из-за холода снижается производительность сальных желез. Возникает раздражение и пересушивание лица. Витамин С придаст коже сияющий эффект и сделает здоровее. В то время, как огуречные и сметанные маски дают мгновенный, но не долговременный результат

Об этом Gazeta.ua рассказала Виктория Кутровская, косметолог.

"Сметана, в которой содержится молочный фермент, живит и осветляет кожу. Жиры подкармливают, снимают сухость, стянутость. Тот самый огурец, не менее популярный сметаны - просто увлажняет. Конечно это не лечебные процедуры, но в домашних условиях лучше, чем ничего. Ведь отопление, авитаминоз и обезжиренная диета вредят коже. Ей нужен уход, - говорит косметолог.

Советует придерживаться сбалансированного питания. Потреблять в достатке правильные жиры: рыбу, авокадо, орехи, семена и различные масла - оливковое, кокосовое и другие.

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"Почему вегетарианцы страдают от чрезмерной сухости кожи, потому что невозможно в рацион ввести такое большое количество не животного белка. Его недостаток влияет на качество кожи. Если человек ест много жиров, но кожа все равно сухая, нужно смотреть на то, способен организм усвоить и переработать эти жиры - уделить внимание работе желчи и желчного оттока. Также сухость кожи может свидетельствовать о низком уровне эстрогена и проблемах со щитовидной железой, - добавляет Кутровская.

Людям с сухой кожей следует пользоваться косметикой, в составе которой есть глицерин, гиалуроновая кислота, минеральные масла и ланолин.

"Для сухой кожи необходимо гиалуроновая кислота. Она будет создавать своеобразную пленку и привлекать влагу не давая ей быстро испаряться из кожи. Также полезен витамин В12 - он мощный антиоксидант", - подчеркивает косметолог.

Не следует увлекаться скрабами, пользоваться ими рекомендуется значительно реже, чем в теплое время года. Полезно умываться водой контрастных температур, потому что это улучшает тонус и упругость кожи.

"Следует забыть об агрессивных чистящих средствах, а также с большим содержанием этилового спирта. В общем все, что провоцирует сухость кожи, в том числе и матирующие косметические продукты. Если выбирать скраб - то с энзимной пудры - порошка, который разводится с водой и наносится на лицо на 5 минут и затем смывается. Делать такую ​​процедуру следует два раза в неделю. Умываться детским, хозяйственным или дегтярным мылом не советую. Для сухой кожи лучше всего подходит молочко. Оно мягкое, прекрасно очищает и имеет жирную консистенцию ", - говорит Кутровская.

Риск вспышки экземы из-за ношения маски для лица могут иметь люди с чувствительной кожей. Экзема является наиболее распространенным аллергическим заболеванием кожи.

Автор: Влада Москвитис
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