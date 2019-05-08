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среда, 08 мая 2019 10:32

Как правильно ходить в туалет

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То, как, и как часто человек ходит в туалет является весомым фактором наличия или отсутствия желудочно-кишечных заболеваний, в частности, рака.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Пазенко отмечает, что норма стула в день - не менее 3 раз.

Это исследовали и ученые из Стэнфордского университета, передает Здоровье 24.

Они доказали, что положение "вприсядку" является наиболее функциональным, способствует лучшему опорожнению кишечника, профилактике развития запоров, геморроя, рака прямой кишки. А обычные туалеты являются не такими безопасными, как напольные туалеты.

Автор: 24tv.ua
  Ученые предлагают на период дефекации ставить стульчик под ноги. Этот простой способ является хорошей профилактикой заболеваний толстой и прямой кишки.
Ученые предлагают на период дефекации ставить стульчик под ноги. Этот простой способ является хорошей профилактикой заболеваний толстой и прямой кишки.

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На современных унитазах человек сидит под углом 90 градусов. В этом положении мышцы таза сдавливают прямую кишку и не дают опорожнить кишечник. В положении "вприсядку", под углом 35 градусов, мышцы таза расслаблены, движения каловых масс ничего не мешает.

Кроме того, ученые предлагают на период дефекации ставить стульчик под ноги. Этот простой способ является хорошей профилактикой заболеваний толстой и прямой кишки.

Безопасная порция картофеля фри - это 6 соломинок в неделю. Причем вреда здоровью она не причинит лишь при условии, что человек ведет здоровый образ жизни: правильно питается, имеет достаточно физической нагрузки и полноценный сон.

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08
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