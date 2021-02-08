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понедельник, 08 февраля 2021 22:40

Как Минздрав будет убеждать людей вакцинироваться

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Как Минздрав будет убеждать людей вакцинироваться
Степанов планирует привлечь авторитетных людей к рекламе. Фото: pexels.com

Министерство здравоохранения планирует привлекать к вакцинации людей, которые являются авторитетами в обществе.

"Мы допускаем внесении изменений именно по популяризации кампании. Хотим показать безопасность этой вакцины, которой мы будем вакцинировать граждан. Для этого нужно, чтобы у людей было доверие. Такое доверие возникает когда, например, министр здравоохранения говорит, что надо вакцинироваться, или президент страны", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Суспільне".

Степанов с Зеленским не принадлежат ни к одной группе риска и подпадают под 5-й этап вакцинации. Но их могут вакцинировать среди первых для популяризации вакцинации.

"Таким путем идут различные страны мира, когда первые лица государства вакцинируются", - сказал Степанов.

Первыми вакцинировать могут и авторитетных в обществе людей.

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"Здесь могут быть и люди, которые являются авторитетами в обществе. Мы на этой неделе определимся и внесем соответствующие изменения по количеству людей, которые могут собственным примером доказать безопасность вакцины и, как следствие, увеличить количество людей, готовых к бесплатной вакцинации", - рассказал Степанов.

Зеленский на форуме заявил, что для вакцинированных от коронавируса граждан Украины снимать ограничения. Их будет также для той категории людей, которые переболели.

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