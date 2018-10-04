Как искусственные сахарозаменители влияют на организм

Искусственные заменители сахара отравляют микрофлору кишечника, а вместе с ней и весь организм. ФОТО: aif.ru

Искусственные подсластители вредят микрофлоре кишечника. Их потребление может привести к токсическому поражению печени, появлению мигреней и сердечного приступа, развитию рака, диабета, ожирения и приобретенного слабоумия.

Ученые из Сингапура проверили влияние на микрофлору человеческого кишечника 6 основных заменителей сахара. Брали такие, как аспартам, сукралоза, сахарин, неотам, адвантам и ацесульфам калия. В кишечные бактерии ученые предварительно добавили флуоресцентное вещество, которое реагирует на выделение токсинов. Эксперимент показал, что при взаимодействии микрофлоры кишечника с каждым из 6 заменителей сахара, бактерии действительно начали активно высвобождать токсичные вещества. Для этого хватило всего 1 мг/мл подсластителя. Чем больше его добавляли, тем больше токсинов образовывалось. Пишет известное британское издание Dailymail.

Отравляя микрофлору кишечника, искусственные заменители сахара вредят пищеварению, иммунитету и гормональному фону. Также нарушают процесс усвоения питательных веществ.

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Аспартам является наиболее распространенным заменителем сахара. Его добавляют в состав низкокалорийной пищи, продуктов с пометкой "без сахара" и в напитки. Более 6 тысяч видов пищевой продукции изготавливается с его использованием. Среди них жевательные резинки, готовые десерты, газированные диетические и порошковые напитки. И даже аптечные витамины и леденцы от кашля. Согласно данным по 2015 году, это вещество присутствует в рационе около 200 млн людей по всему миру.