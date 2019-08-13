Как будут работать узкие специалисты по новым правилам

Медицинская реформа начала работать по новому

Согласно новому законодательству, к узким специалистам можно будет ходить без направления семейного врача.

Без направления семейного врача можно будет посещать стоматолога, психиатра и гинеколога.

Это может быть в трех случаях, во-первых, если это это один из трех специалистов.

Во-вторых, если это вызов скорой медицинской помощи, рассказывает newsone.ua.

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Нужно, чтобы это был вызов из дома или другого места, где человеку станет плохо.

Национальная служба здоровья должен оплатить все необходимые услуги.

Никто не будет требовать декларацию, ведь это спасенная жизнь.

В-третьих, пациент может сам обратиться к врачу. Он не имеет права отказать в консультации.

В июле 2018 начали финансирование по новой моделью - через Национальную службу здоровья, по давно обещанным принципу "деньги следуют за пациентом".