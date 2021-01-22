Инфекционистка рассказала, кому запрещены прививки от Covid-19

Антителозависимое усиление иммунного ответа-явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицированного организма. Фото: pixabay.com

Прививка от Covid-19 необходима не всем людям.

Некоторым категориям лиц вакцинация грозит проблемами со здоровьем, заявила, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская на канале "Украина 24".

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"Я категорический противник вакцинации иммунных людей. Если у человека после болезни образовался хороший высокий титр антител, я категорически против. На сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека. Зато есть исторический опыт вакцинации от первой Covid-инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы имеют такое явление, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", - пояснила специалист.

Антителозависимое усиление иммунного ответа-явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицированного организма и вирусную репликацию.

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Всемирный банк предоставит Украине около 2,5 млрд грн помощи на закупку вакцины от Covid-19. По словам заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой, соответствующие переговоры ведутся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года.