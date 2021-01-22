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пятница, 22 января 2021 02:04

В Крыму от российской Covid-вакцины чуть не умер 18-летний матрос

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В Крыму от российской Covid-вакцины чуть не умер 18-летний матрос
Российская вакцина от Covid-19 едва не убила матроса в Крыму.

В Крыму после принудительной вакцинации от Covid-19 российским препаратом в реанимацию попал 18-летний военнослужащий.

Прививки матрос-срочник Черноморского флота РФ Максим Чурилов получил 10 января, пишет "Радио Свобода".

Тогда всех солдат собрали на плацу и объявили, что их повезут в военную поликлинику. Никакие возражения при этом не принимались во внимание.

Названия вакцины военным не сообщили, а о побочных действиях никто не предупредил.

После вакинации около 20 матросов пожаловались на плохое самочувствие, у некоторых поднялась температура до 39 градусов и выше.

Военным сказали, что это нормальная реакция организма. Каждому выдали по мокрому полотенцу и таблетке парацетамола.

У Чурилова ночью началась аллергическая реакция и развился отек Квинке, парень стал задыхаться. Врачи в течение пяти часов с помощью капельниц снимали последствия приступа.

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Вскоре Чурилов попал в реанимацию Севастопольского военно-морского клинического госпиталя. Парню стало лучше и его перевели в обычную палату.

Медики городской больницы, куда сначала доставили Чурилова, сказали: если бы парня привезли на десять минут позже, "вы бы его больше не увидели".

Венгрия предварительно одобрила использование российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.

Согласно действующим нормам, Венгрия имеет право проводить вакцинацию препаратом, который еще не зарегистрирован в Евросоюзе.

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