Еще одна страна заманивает украинских работников вакциной

Прививки будут делать гражданам, проживающим в стране долгое время. Фото: pixabay.com

В Финляндии проведут вакцинацию против коронавируса для иностранных работников.

Прививки будут делать и гражданам Украины, сообщает пресс-служба посольства Финляндии в Киеве.

"Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию против Covid-19 также иностранных граждан, работающих в Финляндии длительное время. Граждане Украины могут обратиться за прививкой против Covid-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают", - пишут в сообщении.

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В каждом регионе доступность препарата и ход программы вакцинации различаются. Окончательное решение о возможности вакцинации иностранного гражданина принимается муниципальными органами здравоохранения.

На польско-украинской границе с 8 июня начали вакцинировать трудовых мигрантов и студентов из Украины. Прививки будут делать дводозовимы Pfizer, Moderna, AstraZeneca и однодозовой вакциной Janssen. В таких пунктах сразу после пересечения границы можно будет сдать тест на коронавирус. В случае отрицательного результата украинцы смогут получить е-направление на прививку и вакцинироваться.