Эксперт рассказал, чем полезна красная и черная икра

Красная икра улучшает память, поднимает настроение и положительно влияет на физическую форму человека. Фото: Анна ЛАКИЗА

Красная икра улучшает память, поднимает настроение и положительно влияет на физическую форму человека. Способна активизировать мозговое кровообращение и регулировать содержание серотонина - так называемого гормона счастья.

Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Чистяков, председатель Ассоциации рыболовов Украины.

Есть три основных вида икры: осетровых рыб - белуга, осетр, севрюга, стерлядь, шип; лососевых - кета, горбуша, нерка, чавыча, кижуч, семга; частиковых - сазан, судак, щука, вобла. К последним можно отнести кефалевых, сиговых, тресковых, сельдевых и икру морского ежа.

"Икра рыб - вкусный, ценный и полезный продукт. При этом достаточно дефицитный и дорогой. Почти вся она одинакова по составу и полезным свойствам. Содержит одинаковый набор полезных для человека веществ. В этом деликатесе нет ни одной " лишней" калории. Она содержит много белка - около 30% и жира - около 15%, калорийность - всего 250 калорий на 100 граммов. Есть большое количество протеинов, которые легко усваиваются организмом", - рассказал Александр Чистяков.

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Икра содержит витамины A, B, C, D, полезные аминокислоты, минералы, лецитин и фолиевую кислоту. Лецитин помогает выводить холестерин и питает нервные клетки, фолиевая кислота борется с анемией. Ее жирные кислоты полезны для сердечно-сосудистой системы, поскольку улучшают кровообращение и снижают риск образования тромбов. Этот продукт рекомендуют людям, которые нуждаются в витаминах, а также кормящим матерям и детям.

Самая популярная - икра горбуши. Имеет розово-оранжевые икринки в диаметре от 3 до 5 мм. Наибольшие икринки - в кеты и чавычи - 6-7 мм. Отличить их можно по цвету: икра кеты оранжево-красная, чавыча - насыщенно-красная. Самые мелкие икринки - в нерки и форели - от 2 до 3 мм в диаметре.