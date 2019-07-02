Диетолог рассказал о самом полезном овоще для организма

Чтобы получить максимальную пользу от овоща, необходимо готовить брокколи на пару или варить ее. Фото: из открытых источников

По мнению британского диетолога и ведущего популярной программы на BBC Рагана Чаттерджи, единственный овощ, в котором в первую очередь нуждается наш организм – это брокколи.

Этот овощ обеспечивает нормальное функционирование кишечника: содержащиеся в брокколи волокна и клетчатка защищают орган от воспалительных заболеваний, а также раковых опухолей. Регулярное включение в рацион брокколи способствует снижению уровня "плохого" холестерина, защищает сердце и сосуды, а также улучшает зрение.

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Исследование, которое провели ученые из Медицинской школы при Гарвардском университете, показало, что существует прямая связь между патологическими процессами в кишечнике и увеличением риска депрессивного расстройства. Это значит, что регулярное употребление брокколи, защищающей кишечник от воспалительных процессов, может также препятствовать развитию серьезных расстройств психики.

Чтобы получить максимальную пользу от овоща, необходимо готовить брокколи на пару или варить ее, но ни в коем случае не жарить.

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