Covid-19 унес жизни украинского военного

В ВСУ растет количество случаев коронавируса. Фото: rudana

В Вооруженных силах Украины на утро 20 декабря число на COVID-19 больных выросло еще на 66. Еще один боец ​​погиб от последствий болезни.

"По состоянию на 10:00 20 декабря в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19 болеет - 2939 человек. Также зафиксировано 36 летальных случаев, вызванных заболеванием", - говорится в сообщении Командование Медицинских сил ВСУ.

Умерший находился на лечении в городской клинической больнице города Днепр с 27 ноября. ПЦР тест от 28 ноября был положительный.

"На фоне тяжелых сопутствующих заболеваний 19 декабря состояние критически ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - отметили в командовании.

Из новых заболевших за минувшие сутки госпитализированы 15 человек. Пациенты в удовлетворительном состоянии. На лечении дома находится 51 человек.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели - 9992 человека. На изоляции находится 449 человек.

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Боевики вернули Украине тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ. По предварительным данным, мужчина напился и без оружия перешел на сторону врага, утверждают в ТКГ.