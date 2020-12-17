У боевиков унесли нашего погибшего, а как он умер - не говорят

Боевики вернули Украине тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ.
По предварительным данным, мужчина напился и без оружия перешел на сторону врага, утверждают в ТКГ.
О том, как погиб наш военный, не сообщается.
"Спасибо международным посредникам и группе "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего", - пишут в пресс-службе Трехсторонней контактной группы.
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На Донбассе за прошедшие сутки, 15 декабря, российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня.
С гранатометов различных систем и стрелкового оружия стреляли вблизи Шумов, Авдеевки, Опытного и Водяного, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
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