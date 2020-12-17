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четверг, 17 декабря 2020 16:49

У боевиков унесли нашего погибшего, а как он умер - не говорят

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Боевики вернули Украине тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ.

По предварительным данным, мужчина напился и без оружия перешел на сторону врага, утверждают в ТКГ.

О том, как погиб наш военный, не сообщается.

Автор: ТГК
  СЦКК забрали у боевиков нашего погибшего бойца
СЦКК забрали у боевиков нашего погибшего бойца

"Спасибо международным посредникам и группе "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего", - пишут в пресс-службе Трехсторонней контактной группы.

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На Донбассе за прошедшие сутки, 15 декабря, российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня.

С гранатометов различных систем и стрелкового оружия стреляли вблизи Шумов, Авдеевки, Опытного и Водяного, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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