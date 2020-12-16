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среда, 16 декабря 2020 16:14

Приехал подрывать Украину, но его соблазнили любовницы - разоблачили разведчика из РФ

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Приехал подрывать Украину, но его соблазнили любовницы - разоблачили разведчика из РФ
На фотографии российский разведчик из Ростовской области Александр Сазонов. Фото: Скриншот

Контрразведка Украины обнародовала видео о работе сотрудника ГРУ России Александра Сазонова.

Его откомандировали в Луганск для организации работы главного управления Генштаба РФ, пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале.

Как оказалось, Сазонов создал из своей штаб-квартиры бордель, где принимал любовниц.

"Хотите посмотреть, чем на самом деле занимаются высшие офицеры "лучшей спецслужбы планеты Земля". На видео, которое получили оперативники нашей контрразведки, тайная и отвратительная жизнь одного из крутых грушников" под прикрытием ". Из команды тех, кто руководит войной против Украины. И с этими людьми мы в Минске стараемся о чем-то договариваться", - возмутился Цаплиенко.

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Сазонов - уроженец Ростовской области. Имеет звание подполковника российской военной разведки. Служил в городе Аксай Ростовской области в воинской части 01957. Она является пунктом постоянной дислокации 175 бригады управления. Кроме того, в этой части расположен 78-й разведцентр Главного управления Генерального штаба Минобороны России. Именно туда перевелся на службу через некоторое время Сазонов.

Русский приехал на Луганщину в 2015-м году. Взял ненастоящее фамилия Лазарев. Должен был организовать сеть агентов влияния для расшатывания ситуации в Украине.

"Партия мира и развития" исключила из своих рядов Нелю Штепу, которая была избрана депутатом Славянского городского совета от этой политсилы.

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