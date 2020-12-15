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вторник, 15 декабря 2020 13:39

Скандальную Штепу исключили из партии, а также избавят ее мандата

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Скандальную Штепу исключили из партии, а также избавят ее мандата
Штепу исключили из партии. Фото:https://www.facebook.com/profile.php?id=100043053107077

"Партия мира и развития" исключила из своих рядов Нелю Штепу, которая была избрана депутатом Славянского городского совета от этой политсилы.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Глава организации "Партии мира и развития" в Донецкой области Ирина Ольховая отметила, что Нелю Штепу намерены лишить депутатского мандата, но, согласно законодательству, это можно будет сделать только через год.

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"В Избирательном кодексе появилось такое понятие, как императивный мандат. Согласно закону, Нелю Игоревну можно будет отстранить от исполнения обязанностей депутата Славянского городского совета через год ", - сказала Ольховая.

Бывший мэр Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, прошла в городской совет от "Партии мира и развития".

Неля Штепа юридически находится на скамье подсудимых по делу о захвате города русскими диверсантами в апреле 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создании террористической группы. Российский оккупант 2017 года включал Штепу в списки на обмен. На этих выборах она баллотировалась на пост городского головы. Однако не набрала голосов.

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