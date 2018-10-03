Чем опасны оральные контрацептивы

Оральные контрацептивы временно останавливают работу собственных половых гормонов яичниками. Фото: http://dytyna.pp.ua

Оральные контрацептивы сейчас широко используются не только как средство для предотвращения беременности, урегулирования менструального цикла, но и для лечения акне и избыточного роста волос. Об этом пишет врач ендокринолог Наталья Либеранська в своем блоге.

Оральные контрацептивы работают так: высокие дозы гормонов эстрогена и прогестерона подавляют работу гипофиза. То есть они временно останавливают работу собственных половых гормонов яичниками. Из-за этого не происходит овуляция и не наступает беременность.

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Врач отмечает, что выработка собственных половых гормонов женщины, то есть эстрогена, прогестерона и тестостерона снижается. На фоне высоких уровней синтетических эстрогенов и прогестерона, уровень тестостерона оказывается снижен.

Побочные эффекты употребления контрацептивов: снижение либидо, яркости ощущений от полового акта, возникают болезненные ощущения, сухость во половом органе женщины. Также может снижаться вес, мышечная масса, возникает депрессия.

Проблемы, возникающие в сексуальной жизни, уменьшают выработку гормона окситоцина, отвечающего за чувство любви и счастья. Врач отметила, что употребление контрацептивов снижает выработку феромонов, которые делают женщину привлекательной для мужчин.

Наталья Либеранська отмечает, что после прекращения приема оральных контрацептивов не факт, что работа яичников женщины восстановится. Хуже всего, если женщина планирует беременность.

После этого возникает диагноз - бесплодие, который гинекологи, по словам врача, начинают с энтузиазмом лечить. Поэтому она советует ставить вопрос гинекологам о вреде и пользе контрацептивов.

Останавливать выбор на конкретном методе контрацепции следует в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Предлагаем ТОП-9 самых популярных средств контрацепции в соответствии со степенью их надежности в защите против нежелательной беременности.