Болезнь Паркинсона: назвали главную причину появления

Ученые обнаружили десятки мутаций генов, связанных с болезнью. Фото: biocodexmicrobiotainstitute.com

Ученые пришли к выводу, что причиной болезни Паркинсона является сочетание генетических и экологических факторов. Основной особенностью заболевания является потеря дофаминергических нейронов в области мозга, известной как черная субстанция.

Генетика вызывает от 10% до 15% всех болезней, пишет издание Parkinson. В течение многих лет ученые изучали ДНК людей с болезнью, сравнивая их гены. Они обнаружили десятки мутаций генов, связанных с болезнью.

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Взаимодействие между генами и окружающей средой может быть достаточно сложным, говорят специалисты. Некоторые ее влияния могут снизить риск развития болезни Паркинсона, в то время как другие могут увеличить его.

По мнению экспертов, болезнь Паркинсона вызвана сочетанием генов, окружающей среды и образа жизни. Взаимодействие всех трех компонентов определяет, будет ли у кого-то развиваться опасное заболевание.

Ученые из Швеции нашли новый метод лечения болезни Альцгеймера. Открытие сделала исследовательская группа из Уппсальского университета.